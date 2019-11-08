جيزان 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بالشؤون التعليمية "بنات" اليوم ، لقاءً عن "بوابة المستقبل" ، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.وهدف اللقاء لتمكين القيادات النسائية بتعليم جازان من تطبيق النظام على مستوى الإدارات والتحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية وتطويع التقنية في العمل التعليمي للوصول لبيئة تربوية وتعليمية متكاملة تحقق تطلعات القيادة الرشيدة ، من خلال التحول الرقمي الذي يخدم العملية التعليمية والتربوية .// انتهى //00:43ت م0316