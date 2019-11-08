الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واستنطلق غداً منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات ، حيث يستضيف الاتحاد نظيره النصر على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة ، ويدير اللقاء حاتم الحربي وأحمد الصالح وعبدالهادي الشهري ، ويلتقي الأهلي نظيره الوحدة على نفس الصالة ، ويدير المواجهة عبدالله الأدماوي وأحمد آل خميس وخالد الشنقيطي .ويستضيف الانصار فريق الفتح على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة ، ويقود المواجهة عادل سليس وعادل الغانم وعبدالحميد أبو عصيدة ، وفي الأحساء يواجه الشروق نظيره أبها على صالة نادي الفتح بالأحساء ، ويحكم اللقاء هاشم قاسم وأيمن الحازمي وحسين الحبيب.// انتهى//01:17ت م0321