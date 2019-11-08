مابوتو 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسأعلنت السلطات الأمنية في موزمبيق اليوم، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في كمين نصبته مجموعة مسلحة وسط البلاد.وأوضح مصدر أمني في مقاطعة مانيكا أن مجموعة من المسلحين نصبوا كمينًا وفتحوا النار على ركاب حافلة صغيرة.وكانت الانتخابات العامة الأخيرة قد زادت من التوترات الأمنية داخل البلاد، على الرغم من وجود اتفاق بين حزب (فريليمو) الحاكم ومنافسه حزب (رينامو) المعارض في موزمبيق.// انتهى//02:00ت م0325