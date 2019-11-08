عمّان 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسقدّم وفد وزارة التعليم المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي الذي يعقد في الأردن، تحت عنوان "أعطونا الطفولة" عرضا مسرحيا بعنوان ( التحدي ) تفاعل معه أطفال المهرجان والحضور.وقال رئيس الوفد الدكتور بندر العسيري إن العرض الذي شاهده أكثر من 800 شخص ، كان يحمل دلالات ومضامين تؤكد قيم التعاون والعمل الجماعي والاتحاد ، وتم تقديمه في جو طفولي مع تفعيل لسينوغرافيا العرض وكافة عناصر العمل المسرحي.وشهد العرض حضور رئيس الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة المستشار غازي العنزي والأستاذ محمد الرجب ، وبعض منسوبي الملحقية الثقافية السعودية في الأردن.// انتهى //03:02ت م0326