ثقافي / وزارة التعليم تشارك بعرض مسرحي في مهرجان الطفل بالأردن
الجمعة 1441/3/11 هـ الموافق 2019/11/08 م واس
عمّان 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس
قدّم وفد وزارة التعليم المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي الذي يعقد في الأردن، تحت عنوان "أعطونا الطفولة" عرضا مسرحيا بعنوان ( التحدي ) تفاعل معه أطفال المهرجان والحضور.
وقال رئيس الوفد الدكتور بندر العسيري إن العرض الذي شاهده أكثر من 800 شخص ، كان يحمل دلالات ومضامين تؤكد قيم التعاون والعمل الجماعي والاتحاد ، وتم تقديمه في جو طفولي مع تفعيل لسينوغرافيا العرض وكافة عناصر العمل المسرحي.
وشهد العرض حضور رئيس الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة المستشار غازي العنزي والأستاذ محمد الرجب ، وبعض منسوبي الملحقية الثقافية السعودية في الأردن.
// انتهى //
03:02ت م
0326