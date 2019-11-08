الرباط 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسوقعت المملكة المغربية و هيئة تحدي الألفية الأمريكية اليوم بالرباط، على اتفاق للتعاون يتعلق بتنزيل مشروع حوكمة العقار.ويهدف الاتفاق إلى دعم تنزيل القوانين الجديدة المتعلقة بالأراضي الجماعية، في إطار المبادرة العالمية من أجل التنمية والازدهار للمرأة، وكذا دعم إعداد وتنفيذ مشروع الاستراتيجية العقارية بالمغرب.وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إنشاء مركز لتعزيز حقوق النساء في مجال العقار وتعزيز استفادتهن من الأراضي الجماعية .كما ستتولى هيئة تحدي الألفية دعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية العقارية، وتنفيذ بعض الإجراءات ذات الأولوية لهذه الاستراتيجية، بما يمكن من تعزيز ولوج المرأة للملكية العقارية.// انتهى //04:07ت م0328