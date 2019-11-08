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الجمعة 1441/3/11 هـ الموافق 2019/11/08 م واس
الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية لاتفيا وجينا هاسبل
الملك وولي العهد يهنئان الشيخ خليفة برئاسة المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات
ولي العهد ملتقياً غريفيث: المملكة حريصة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني
أمير الشرقية يشهد توقيع اتفاقيات لإطلاق مركز "تكامل" لرعاية وتنمية الأيتام
2039 منشطاً دعوياً في الأمن الفكري بالرياض
سلطان بن سلمان: واحة الملك سلمان نموذج للتعليم التفاعلي.. والتشغيل التجريبي نهاية العام
فيصل بن فرحان يقيم حفل استقبال لرؤساء البعثات والمنظمات لدى المملكة
وزير النقل يناقش أهم المشروعات مع مديري الفروع
«البيئة» تستعرض جهودها في تقنيات الزراعة الذكية أمام مجموعة العشرين
تخريج أكبر الدفعات في تاريخ معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران
وزير المالية يوقع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع وزير خارجية لاتفيا
المملكة تُطالب إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ترحيب أميركي بالدور السعودي في حل الأزمات الإقليمية
مجلس الأمن: اتفاق الرياض خطوة مهمة للحل الشامل
الرئيس المصري وملك البحرين يشيدان باتفاق الرياض
الرئيس اليمني يلتقي وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في «اتفاق الرياض»
العراق: الأمن يصعّد مع المتظاهرين والحكومة تعترف بالأثر الاقتصادي
إيران تستأنف التخصيب رغم التحذيرات الدولية
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