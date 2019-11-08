الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية لاتفيا وجينا هاسبلالملك وولي العهد يهنئان الشيخ خليفة برئاسة المجلس الأعلى لاتحاد الإماراتولي العهد ملتقياً غريفيث: المملكة حريصة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمنيأمير الشرقية يشهد توقيع اتفاقيات لإطلاق مركز "تكامل" لرعاية وتنمية الأيتام2039 منشطاً دعوياً في الأمن الفكري بالرياضسلطان بن سلمان: واحة الملك سلمان نموذج للتعليم التفاعلي.. والتشغيل التجريبي نهاية العامفيصل بن فرحان يقيم حفل استقبال لرؤساء البعثات والمنظمات لدى المملكةوزير النقل يناقش أهم المشروعات مع مديري الفروع«البيئة» تستعرض جهودها في تقنيات الزراعة الذكية أمام مجموعة العشرينتخريج أكبر الدفعات في تاريخ معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهرانوزير المالية يوقع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع وزير خارجية لاتفياالمملكة تُطالب إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةترحيب أميركي بالدور السعودي في حل الأزمات الإقليميةمجلس الأمن: اتفاق الرياض خطوة مهمة للحل الشاملالرئيس المصري وملك البحرين يشيدان باتفاق الرياضالرئيس اليمني يلتقي وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في «اتفاق الرياض»العراق: الأمن يصعّد مع المتظاهرين والحكومة تعترف بالأثر الاقتصاديإيران تستأنف التخصيب رغم التحذيرات الدولية// يتبع //06:01ت م0003