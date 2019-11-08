وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أهمية اتفاق الرياض ): لاتزال الأصداء تتوالى على كافة الأصعدة الدولية والعربية وفي الداخل اليمني ، ترحيبا باتفاق الرياض وتقديرا لجهود المملكة بقيادتها الحكيمة ، التي رعت هذه الخطوة التاريخية من منطلقات مخلصة للحفاظ على توحيد الصف اليمني في مواجهة أطماع المشروع الحوثي الذي يمثل إحدى حلقات التآمر الإيراني في المنطقة .وأضافت : إن توقيع الاتفاق يؤكد المكانة والثقة التي تحظى بهما المملكة والحرص على الاستجابة للجهود السعودية وتقديرا لسعيها إلى توفير أسباب حل الأزمة اليمنية بواقع وحقائق قوية تعكس انتصار الإرادة اليمنية الشرعية واستعادة بلادها كدولة طبيعية متعافية في نسيجها الوطني ودورها العربي، والمساهمة في استقرار هذه المنطقة الاستراتيجية، وإنهاء النفوذ الإيراني الذي يقوض بتدخلاته السافرة عبر وكلائه جهود الحل في اليمن ومساعي استقرار المنطقة واستهدافه للملاحة البحرية وإمدادات النفط العالمية.وختمت : إن الأطراف اليمنية الموقعة على الاتفاق معنية وبمسؤولية كاملة بتنفيذ بنوده وأهدافه الكبيرة التي ترجو لهذا البلد الشقيق عودة استقراره وسلامة مساره السياسي وتطلعات شعبه إلى إنهاء معاناته الإنسانية، والقضاء على الفتن الداخلية التي تشعلها وتغذيها الميليشيا الإرهابية، وهنا تتجلى أهمية اتفاق الرياض لاختصار الطريق إلى كل هذه الأهداف لمستقبل اليمن وشعبه.// يتبع //06:02ت م0007