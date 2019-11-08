اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الجمعة 1441/3/11 هـ الموافق 2019/11/08 م واس
طوكيو 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس
أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.
وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 78ر21 نقطة، أو ما يعادل 09ر0% ، ليصل إلى 10ر23352 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 55ر2 نقطة، أو ما يعادل 15ر0% ، ليصل إلى 68ر1700 نقطة.
// انتهى //
06:25ت م
0009