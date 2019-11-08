طوكيو 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 78ر21 نقطة، أو ما يعادل 09ر0% ، ليصل إلى 10ر23352 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 55ر2 نقطة، أو ما يعادل 15ر0% ، ليصل إلى 68ر1700 نقطة.// انتهى //06:25ت م0009