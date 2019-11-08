الرياض 11 ربيع الأول 1441هـ الموافق 8 نوفمبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:07ت م0013