عام/ خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة كمبوديا بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده
الجمعة 1441/3/11 هـ الموافق 2019/11/08 م واس
الرياض 11 ربيع الأول 1441هـ الموافق 8 نوفمبر 2019م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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