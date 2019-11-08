طرابلس 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم اجتماع المجلس الرئاسي برئاسة الرئيس فائز السراج وباقي الأعضاء، موضحة أنه استعرض في بداية الاجتماع نتائج جولته الخارجية خلال الفترة الماضية ومشاركته في مؤتمري «أفريقيا – روسيا»، و«عدم الانحياز»، وما أجراه من لقاءات على هامش القمتين، كما تم بحث الوضع الميداني والجهود السياسية لتسوية الأزمة.وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع مندوب ليبيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي كمال دهان، الذي عرض خلال اللقاء الخطوات التي قامت بها الأمانة العامة للمنظمة دعمًا للجهود الساعية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، كما نقل دعم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد لحكومة الوفاق، وتأكيدهبأن لا حل عسكريا للأزمة الليبية.وتطرقت الصحف الليبية إلى بيان وزارة الداخلية الليبية، وإعلانها إعادة العمل في منفذ رأس جديرمع تونس بعد توقيع اتفاق بين اللجنة المشكلة من قبل وزير الداخلية فتحي باشاغا، واللجنة المشكلة من قبل وزير الداخلية التونسي.// انتهى //09:32ت م0015