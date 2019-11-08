ظهران الجنوب 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأضفى الموقع الجغرافي لمركز الغايل 40 كيلو متراً غرب محافظة ظهران الجنوب أهمية على خارطة السياحية المحلية, كونه نقطة الوصل الرئيسة, التي تربط منطقة عسير من الجهة الجنوبية الغربية بمنطقة جازان, وتحوله إلى مشتى لأهالي محافظتي ظهران الجنوب والحرجة لاعتدال درجة الحرارة وجمال طبيعته الخلابة.ويمر بمركز الغايل - أكبر المراكز الادارية التابع لمحافظة ظهران الجنوب - مشروع الطريق المحوري " نجران - ظهران الجنوب - جازان " ما جعله محط أنظار المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية ما بين تجارية وسياحية , تدفع بعجلة التنمية في المركز التي يقطنها أكثر من ثمانية ملايين نسمة .مركز الغايل الذي تتبعه مئات القرى, يتميز بطبيعة خلابة تكسو سلاسل جباله الشاهقة أشجار السدر والقرض والطلح، فيما تبسط أشجار اللبخ ظلالها في الأودية والشعاب، وسريان المياه يروي مزارع المانجو والعنب والرمان والتين الممتدة على ضفافها.التقى مندوب وكالة الأنباء السعودية خلال جولته في المركز بعضو المجلس المحلي بظهران الجنوب مغلفق أحمد آل مفتاح، الذي أكد أن مركز الغايل من أهم المراكز الإدارية بالمحافظة وأكبرها, وقال :"إن الزيارات المتكررة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للمركز وتوجيهاته بضرورة توفير جميع الخدمات للأهالي فتحت آفاقا جديدة من التنمية والتطور".وشدد آل مفتاح على ضرورة وضع استراتيجية وخطة واقعية للاستثمار في الغايل نظراً لأهمية موقعه وطبيعة ارضه الخلابة وتنوع تضاريسه ما بين مرتفعات متمثلة في سلاسل الجبال الشاهقة ومنخفضات تتمثل في الأودية والمزارع والبساتين المتناثرة في عشرات .رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب ناجي الوادعي وصف تهامة قحطان بسلة الغذاء لمحافظات ظهران الجنوب وسراة عبيدة والحرجة فمحاصيل الفواكه والخضروات بأنواعها أصبحت تصدر إلى جميع أسواق منطقة عسير ، مرجعاً ذلك إلى توفر المقومات الطبيعية من الاراضي الخصبة والمياه والاجواء المعتدلة المائلة للحرارة في فصل الصيف .وأضاف أن الثروة الحيوانية تعد أهم المقومات الجاذبة للمستثمرين ,لتربيتها وتصديرها إلى جميع أسواق المملكة.بدوره كشف رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف خلال وقوفه مع رئيس وأعضاء بلدي ظهران الجنوب خلال جولتهم في مركز الغايل , عن خطة اعتمادها المجلس البلدي بظهران الجنوب تقوم على تحويل مركز الغايل الى مشتى لسكان المرتفعات .// انتهى //09:55ت م0016