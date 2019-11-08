القاهرة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود مكافحة الإرهاب ومواجهة التدخلات الخارجية.وأبرزت في الإطار ذاته، تشديد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي.وأشارت إلى تأكيد وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص أنهم دخلوا حقبة جديدة من التعاون الجيواستراتيجي بناء على إمكانات كل منهم، مشددين على أن التعاون الدفاعي بينهم يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بطرق بناءة.ونوهت صحف الجمعة بتأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الاجتماعات التي عقدت في واشنطن حول سد النهضة الإثيوبي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة رئيس البنك الدولي، أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولًا زمنيًا واضحًا ومحددًا.وواكبت تطورات الوضع في الأراضي العراقية، مبرزة الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة بغداد أسفرت عن مقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن الغضب الشعبي المتواصل في لبنان، وانضمام طلاب المدارس إلى الاحتجاجات رافضين قرار وزارة التربية والتعليم باستئناف الدراسة.// انتهى //10:31ت م0019