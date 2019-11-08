إسلام آباد 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف الباكستانية اليوم باستمرار المفاوضات بين الحكومة والمعارضة لإنهاء الاحتجاج الجاري في إسلام آباد.وأبرزت ترحيب وزارة الخارجية الباكستانية بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.وأخبرت عن تأثر المناطق الشرقية من باكستان بالضباب الدخاني القادم من الهند والذي أثر سلباً على النشاط العام في تلك المناطق.وعرجت إلى استمرار باكستان والصين في تنفيذ مراحل مشروع الممر الاقتصادي المشترك.وأشارت إلى توجيه رئيس الوزراء عمران خان حكومته بالتركيز على معالجة الأزمة الاقتصادية والسيطرة على موجة الغلاء المعيشي.ونشرت لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه بالمدير العام للأركان العسكرية لحلف الأطلسي الجنرال هانس فيرنر فيرمان لبحث التعاون العسكري والوضع الأمني الإقليمي.وتناقلت في الشأن الدولي اتفاق الصين والولايات المتحدة على خفض تدريجي للرسوم الجمركية على وارداتهما المتبادلة.إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان والجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام الأفغانية.// انتهى //10:51ت م0022