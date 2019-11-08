نيكي 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسارتفع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأعلى مستوى في 13 شهرًا اليوم بفضل تنامي التفاؤل إزاء الاقتصاد، قبل أن يقلص جزءا من تلك المكاسب بسبب تقارير متضاربة بشأن مدى التقدم المُحرز في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وصعد المؤشر نيكي 0.26% إلى 23391.87 نقطة بعد أن زاد إلى 23951.09 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبر من العام الماضي وفي الأسبوع، ربح المؤشر 2.37% مرتفعا للأسبوع الخامس على التوالي.وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 % إلى 1702.77 نقطة وهو أعلى مستوياته في أكثر من عام، فيما بلغ حجم التداولات 3.12 تريليون ين (28.6 مليار دولار) بزيادة 47% عن متوسط الأشهر الثلاثة الفائتة.// انتهى //11:08ت م0023