الخرطوم 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، أن موازنة العام المالي 2020 خالية من أي ضرائب جديدة.وعرجت على اتفاق الأطراف السودانية، أمس على تأجيل تشكيل البرلمان حتى توصّل الحكومة الانتقالية إلى اتفاق سلام مع حركات مسلّحة تخوض منذ سنوات عدة تمرّداً مسلّحاً في ثلاث مناطق.ولفتت الانتباه الى تشديد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، على أهمية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله، من أجل إرساء الاستقرار الذي ينشده أبناء المحافظات الجنوبية خاصة والوطن عامة.ونقلت عن الرئاسة الأوغندية في بيان امس، إن رئيس جنوب السودان، سلفاكير، وزعيم المتمردين السابق رياك مشار، اتفقا على تأجيل تشكيل حكومة وحدة 100 يوم، بعد مهلة تنقضي في 12 نوفمبر.وأخبرت عن مقتل أربعة قضاة في هجوم لمسلحي طالبان بإقليم لوجار بوسط أفغانستان.وركزت على تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية – البنتاجون- جوناثان هوفمان إن بلاده ما تزال تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية وتواصل تزويدها بالقدرات والدعم لقتال تنظيم داعش الإرهابي.//انتهى//11:11ت م0024