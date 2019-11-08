رام الله 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لإجراء الانتخابات العامة بالتتابع على أساس التمثيل النسبي الكامل.وسلطت الضوء على تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، تمسك القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.وتحدثت صحف فلسطين عما عبرت عنه بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، عن قلقها إزاء الاعتقالات الأخيرة التي تعرض لها وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وكبار ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في القدس.وأولت اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية التركية، إن موافقة إسرائيل على إنشاء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما هي إلا مثال جديد وواضح لسياستها لتغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر لنقابة الصحافيين عن 600 انتهاك مارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين أول الماضي.ورصدت اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ، (11) فلسطينيًا من الضفة، بينهم شقيقان وفتى.ولفتت الصحف الى موافقة الملك عبد الله الثاني على إجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، حيث شمل التعديل 11 وزيراً جديداً.// انتهى //11:14ت م0025