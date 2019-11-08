بيروت 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمشاورات والاتصالات المكثفة الجارية بين الفرقاء المعنيين للاتفاق على صيغة حكومية جديدة تحظى بموافقة كل الأطراف الاساسيةمن دون ان تصل الى نتيجة حاسمة حتى الآن.وتحدثت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق أمس إلى 6 قتلى و38 مصابًا خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.ولفتت الانتباه إلى ترحيب مجلس الأمن الدولي في بيان له أمس بإجماع أعضائه بجهود الوساطة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وأفضت إلى توقيع وثيقة اتفاق الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.وأخبرت عن إعلان البنتاغون الأميركي أمس أن العسكريين الأميركيين مخولون بصلاحيات مواجهة أي قوة تهدد آبار النفط في شرق سوريا.وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في تصريح له أمس أن توسيع إيران لنشاطاتها الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي تثير المخاوف من انها تستعد للوصول إلى امتلاك سلاح نووي داعيا الى اتخاذ خطوات مشددة لزيادة الضغط.// انتهى //11:18ت م0026