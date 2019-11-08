الطائف 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأقام فريق إثراء الثقافي بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف جلسة حوارية قدمها، أستاذ اللغويات التطبيقية المشارك بمركز اللغة الإنجليزية بجامعة الطائفالدكتور منصور المالكي بعنوان "دور الترجمة في التنوع الثقافي"، بمقر أدبي الطائف مساء أمس.وتناول الدكتور المالكي الترجمة ومفهومها وطرقها وتأثيرها على الثقافة، مؤكداً أن هذا زمن تنوع الثقافات واختلاف اللغات، مبيناً أهمية الحاجة إلى الترجمة، خصوصاً فئة الشباب؛ لأنهم المعنيون بهذا التغير ومواكبة العولمة والانفتاح المعلوماتي.من جانبه أوضح رئيس فريق إثراء أسامة الثمالي أن الجلسة الحوارية تأتي ضمن أنشطة النادي الهادفة إلى تأهيل الأعضاء وتطويرهم.وفي ذات السياق يعد فريق إثراء الأدبي أول فريق من نوعه يقيم لقاءات تثقيفية للشباب ويستضيف نخبة من المؤثرين في المجتمع ضمن برامجه التطوعية المستمرة وتحت إشراف نادي الطائف الأدبي ونخبة من شباب الطائف المميزين.// انتهى //12:25ت م0027