المدينة المنورة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة ومحافظات العلا ،والمهد ،وخيبر ،والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية. وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.// انتهى //12:26ت م0028