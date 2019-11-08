عام / "الأرصاد" رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1441/3/11 هـ الموافق 2019/11/08 م واس
المدينة المنورة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة ومحافظات العلا ،والمهد ،وخيبر ،والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية. وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.
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12:26ت م
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