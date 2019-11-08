الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة أعمال مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف.واطلع سمو ولي العهد على عرض عن أبرز ما تم إنجازه من أعمال للمجمع.ووجه سموه - حفظه الله - المعنيين بمضاعفة الجهود لاستكمال أعمال المجمع ليباشر مهامه في خدمة السنة النبوية الكريمة.// انتهى //12:28ت م0029