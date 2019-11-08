تونس 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، زيارة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى الجزائر، ولقاءه بالرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة الجزائري نور الدين بدوي، تمهيدًا لزيارة مرتقبة للرئيس التونسي قيس سعيّد إلى الجزائر الأسابيع القادمة.وواصلت حديثها محليًا عن المشاورات الجارية بين الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل مؤشرات تتحدث عن الوصول إلى طريق مسدود بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة.وكتبت صحف الجمعة في الشأن العربي ، عن مقتل 10 أشخاص خلال اليومين الماضيين أثناء الاحتجاجات في العراق، في وقت وصفت فيه المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في العراق بأنه أمر غير مقبول.وأخبرت عن شروع القضاء اللبناني في التحقيق في قضايا فساد على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها لبنان وتطالب بتنحي الطبقة السياسية.وأوردت صحف تونس دوليا، وصف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حلف "الناتو" بأنه في حالة "موت سريري"، وأن الوقت قد حان لتحديد الأهداف الإستراتيجية للحلف ، ومقتل 10 جنود نيجريين وإصابة عدد آخر في هجوم شنه مسلحون من جماعة "بوكو حرام".// انتهى //12:35ت م0032