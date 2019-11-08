نيامي 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واستعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" قمة استثنائية اليوم بالعاصمة النيجرية نيامي لبحث الأزمة السياسية بجمهورية غينيا بيساو.وجاء هذا القرار في ختام الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من "الإيكواس" للعاصمة بيساو، التي التقى خلالها الرئيس المنتهي ولايته جوزي ماريو فاز، لمحاولة إقناعه بالتراجع عن قراره إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة على بعد أسابيع من حلول موعد الانتخابات الرئاسية.وتعيش غينيا بيساو حاليا بحكومتين، إحداهما مقالة تعتبر نفسها شرعية ويعتبرها المجتمع الدولي كذلك، وأخرى معينة من طرف الرئيس .وكانت "الإيكواس" قد وضعت خارطة طريق في شهر يونيو الماضي، يظل بموجبها الرئيس في السلطة، لكن بصلاحيات محدودة في انتظار إجراء الانتخابات الرئاسية، بإشراف من الحكومة المقالة.// انتهى //13:22ت م0040