الرباط 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بمضامين الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة تخليد المغرب لذكرى المسيرة الخضراء، مبرزة الرسائل التي تضمنها الخطاب على الصعيدين السياسي والاقتصادي.وتطرقت إلى ترحيب مجلس الأمن الدولي، بإجماع أعضاءه بتوقيع وثيقة "اتفاق الرياض"بين الحكومة الشرعية في اليمن ،والمجلس الانتقالي الجنوبي، ودعوته إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية.وتابعت مستجدات الأوضاع في العراق، في ظل ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين.وتطرقت إلى التعديل الحكومي الذي جرى في الأردن ،والذي شمل 11 وزيرًا جديدا في حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.كما واصلت الصحف المغربية رصد ردود الفعل الدولية على قرار إيران توسيع نشاطاتها الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي.// انتهى //13:25ت م0041