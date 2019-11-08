الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، ضمن جهودها الرامية إلى الوصول بالمنتج السعودي إلى الأسواق الدولية، مشاركتها ببعثة تجارية مكونة من 15 شركة سعودية رائدة في مجال الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، في ملتقى مطابقة الأعمال الأفريقي السنوي المقام في العاصمة السنغالية، داكار في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر 2019م.وتأتي المشاركة في الملتقى، الذي يُعد من أبرز الفعاليات التجارية في قارة أفريقيا المتخصصة في قطاع الأدوات والمعدات الطبية والصيدلية، في إطار حرص "الصادرات السعودية" على فتح أسواق دولية جديدة أمام المنتج السعودي وتنظيم لقاءات مطابقة أعمال مباشرة مع المستوردين في أنحاء العالم كافة.وأكدت "الصادرات السعودية" أن الاهتمام المتزايد في الأسواق الأفريقية بالمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية يتوافق مع الميزة التنافسية المكتسبة للصناعة الدوائية في المملكة ،التي مكنتها من الوصول إلى أكثر من 65 دولة حول العالم وبحجم صادرات بلغت قيمته 1.6 مليار ريال سعودي في عام 2018، و 8.6 مليار خلال السنوات الخمس الماضية.ومن خلال هذه المشاركة، ستتمكن 15 شركة سعودية من عرض منتجاتها الدوائية والطبية أمام وفود وبعثات تجارية من 13 دولة أفريقية وعربية، مثل تونس، ومالي، وساحل العاج ،والسنغال وموريتانيا، ونيجيريا وغيرها من الدول ذات الأسواق التجارية الواعدة.يذكر أن "الصادرات السعودية" تكثف من مشاركاتها في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والتجارية الكبرى حول العالم كأحد الحلول المبتكرة للترويج لجودة المنتج الوطني وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير ورفع الجاهزية من خلال تقديم الحوافز للمصدرين وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وكذلك تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمرتبطة برفع الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي.// انتهى //13:27ت م0042