نواكشوط 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأكدت الداخلية الموريتانية إنه لا وجود لجماعات مسلحة في موريتانيا، بفضل الإستراتيجية الأمنية التي تتبعها المصالح الأمنية في البلاد.ونفت وزارة الداخلية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الموريتانية، أن تكون الذخيرة التي تمت مصادرتها مؤخرا في السينغال موجهة لمجموعات مسلحة داخل البلاد.ونوهت في بيانها بالتعاون الأمني المتميز بين الأجهزة الأمنية الموريتانية والسنغالية الذي مكن من توقيف المشتبه فيهم المطلوبين في كلا البلدين ، مشيرة إلى أن الذخيرة المصادرة موجهة لصالح أندية الرماية التقليدية الموريتانية، وأنه تم القبض على كل الضالعين في العملية.وكانت مواقع إخبارية في السنغال، تحدثت الأسبوع الماضي عن مصادرة الأمن السنغالي كمية من الذخائر الحربية، كانت على متن سيارة متوجهة إلى موريتانيا.// انتهى //13:28ت م0043