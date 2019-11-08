لندن 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بانطلاق حملات الانتخابات التشريعية المبكرة في المملكة المتحدة والمقررة في الخميس 12 ديسمبر المقبل، والتي تستهدف إدارة أزمة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .ونقلت السجالات والتعليقات السياسية بين قادة الأحزاب المتنافسة، وخاصة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون وزعيم حزب العمّال المعارض جيريمي كوربن.وأفادت بتخفيض بريطانيا من مستوى المخاطر الأمنية للسفن الرافعة للعلم البريطاني أثناء عبور مضيق هرمز بالخليج العربي.وأخبرت الصحف البريطانية نقلا عن الشرطة البریطانیة أنها أتمت عملیة التعرف على ھویة جثث 39 شخصًا فیتنامیًا عثر علیھم الشھر الماضي في شاحنة نقل أجنبیة.// انتهى //13:43ت م0045