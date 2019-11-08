الجبيل 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسوقّع مدير عام الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل خالد الجبر، أمس، عقد شراكة ذات مسؤولية مجتمعية لدعم الموارد البشرية بالجمعية، مع إحدى الشركات الوطنية، بالمحافظة بحضور محافظ الجبيل عبدالله العسكر.وأكد محافظ الجبيل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بخدمة كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث استطاع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أن يصل للعديد من دول العالم، إضافة إلى مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، مشيداً بعناية سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لجميع النشاطات الخيرية بشكل عام وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بشكل خاص.ونوّه العسكر بأهمية دور القطاع الخاص في المسؤلية المجتمعية، الذي يحتم عليها الإسهام في دعم الجمعيات الخيرية والمتخصصة وفقا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف للوصول إلى 1000 جمعية متخصصة.من جانبه أكد مدير تحفيظ القرآن بالجبيل خالد الجبر أن المشاركة المجتمعية تشكل التكامل لخدمة المجتمع وتسهم في إنجاح الكثير من البرامج، بما يحقق الأمن الفكري وتهذيب السلوك للطلاب والطالبات وحمايتهم من الفتن، مشيراً الى أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج الجمعية بلغ أكثر من 20 ألف مستفيد ومستفيدة, فيما بلغ عدد الطلاب والطلبات في حلقات المساجد والفصول النسائية 9000 طالب وطالبة, وبلغ عدد الحفاظ لعام 1440هـ 89 حافظاً وحافظة, ليصبح مجموع الحفاظ 495 حافظاً وحافظة.// انتهى//13:45ت م0046