واغادوغو 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسدعا الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري، إلى التعبئة العامة في البلاد وإلى انتداب المتطوعين ضمن القوات المسلحة المالية لمواجهة الهجمات الإرهابية في بلاده.وقال في خطاب متلفز غداة الهجوم الذي استهدف قافلة تنقل عمال شركة في بوركينا فاسو: "إن التعبئة العامة فقط لأبناء وبنات الأمة، بغض النظر عن المنطقة والعرق والرأي السياسي والطائفة الدينية".وأعلن الرئيس البوركيني في خطابه توجيهه الأوامر إلى القوات المسلحة البوريكينية بتعقب المهاجمين وملاحقتهم وإبادتهم هم وكل المتواطئين معهم.وكان 37 شخصًا على الأقل قد قتلوا إثر هجوم استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين في بوركينا فاسو.// انتهى //13:55ت م0047