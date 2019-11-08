الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسقدمت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الرياض خدماتها لمنسوبي ومراجعي فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بهدف توفير الجهد والوقت في مراجعة مقر الأحوال المدنية، وتفعيل جانب الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية.وشملت الخدمات التي قدمتها الوحدة من خلال العربة المتنقلة، خدمة السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج، والطلاق، والوفاة، وتعديل المهنة,وخدمة الحصول على شريحة بيانات مواطن "برنت"، ومتطلباتها, إلى جانب الحقائب المتنقلة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتقديم الخدمة في أماكن وجودهم.// انتهى //13:58ت م0049