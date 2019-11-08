الباحة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة جائزة أفضل فكرة على المستوى الوطني في المهرجان الثقافي للصغار للعام الدراسي الحالي, الذي استضافته الإدارة العامة لتعليم الطائف مؤخراً, حيث تميزت مسرحية "حسن استخدام التقنية الحديثة", التي شاركت بها مدرسة آمنة بنت العباس بالعقيق.وهنّأ المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني الطالبات الفائزين وأسرهن ومعلماتهن بتحقيق هذا الإنجاز على مستوى المملكة في المهرجان الثقافي للصغار بمشاركة مناطق ومحافظات المملكة التعليمية.// انتهى //14:18ت م0054