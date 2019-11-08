نجران 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بمكتب تعليم الجربة أمس، برنامجاً بعنوان "خصائص النمو"، بحضور 23 متدربةً، وذلك بمقر المكتب.ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربات بخصائص النمو للمراحل العمرية والدراسية لمعرفة طريقة التعامل مع الطالبات وربطها بالعملية التعليمية لتحسينها وتطويرها.واشتملت فعاليات البرنامج على عددٍ من المحاور، منها : التعريف بخصائص النمو، والمراحل العمرية، والحالات الخاصة ،و مشاكل التعامل وعلاقتها بالعملية التعليمية ،، ومطالب النمو ، وتطبيقات لكل مرحله عمرية ،وكيفية التعامل مع بعض الحالات والمشاكل ، وعرض فيديو تعليمي ، وتطبيق عملي.// انتهى //15:04ت م0058