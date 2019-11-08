الدمام 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واستطلق جمعية الثقافة والفنون في الدمام، يوم الأثنين القادم، الدورة الثانية من ملتقى "الفيديو آرت" الدولي، وذلك في مقر الجمعية بالدمام, حيث أقفلت باب المشاركات الفنية للملتقى, الذي يستمر لمدة خمسة أيام، بداية شهر اكتوبر الماضي، باستقبال 218 مشاركة من 40 دولة.وأكدت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية في الجمعية يثرب الصدير أهمية إدراك الفكرة ومواكبتها للحدث وتسارع الخطوات الفنية في المنطقة لتجنب أخطاء الفهم من ناحية ضمنية وأخطاء التقنية التعبيرية من ناحية الجودة والإبداع، داعية إلى خلق نمط فني تنفيذي يبحث عن قيمة الفكرة وكيفيّة إيصالها وتلقيها بكل الطرق على اختلاف مستويات التلقي ومدى تفاعل المتلقين كمحاولة حثيثة لفهم الآخر وفهم أنفسنا.من جانبه، أشار مدير الجمعية المشرف على الملتقى يوسف الحربي، إلى أن الملتقى سيتضمن مناقشات يومية مع المشاركين والفنانين ومحاضرات واستعراض تجارب، كما سيناقش محاضرة عن "فن الفيديو بين الفكرة وتحدي الممارسة".يذكر أن الدورة الأولى من الملتقى الدولي للفيديو آرت كان لها صداها وتأثيرها على التجارب المحلية من ناحية وعلى المتلقي الذي بدوره كانت له فرصة التعرف على فن معاصر برؤى بصرية وتقنيات رقمية جديدة.// انتهى //15:09ت م0060