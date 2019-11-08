الدمام 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات برنامج دورة" معايير القيادة المدرسية" وفق منهجية ERSP"، الذي نظمته إدارة تعليم المنطقة الشرقية بالشراكة المجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لحي الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس ومركز مبادر للاستشارات التربوية، واستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمجمع الأمير محمد بن فهد التعليمي بالدمام.وتناولت فعاليات البرنامج، موضوعات القيادة والقيم والرؤية، والاتصال والتواصل، ومجال القيادة المتمركزة حول التعلم، والتخطيط والتقويم، والموارد البشرية، والتنمية الذاتية.وأشار مدير مكتب التعليم بغرب الدمام محمد شاطري، إلى الدور المحوري الذي يلعبه قائد وقائدة المدرسة في تجويد ودفع عجلة التعليم حيث يشكلون حجر الزاوية في خارطة بناء المنظومة التعليمية التي يعول عليها في تحقيق ونجاح الرؤية المملكة الطموحة 2030 التي تسعى الحكومة الرشيدة إلى أن تجعلها واقعاً يعيشه ابن هذا الوطن وينعم به، لافتاً الانتباه إلى أن البرنامج يهدف إلى النهوض برفع مستوى الأداء من خلال تجويد معايير القيادة المدرسية.من جانبه أكد رئيس قسم القيادة المدرسية بإدارة الاشراف التربوي بتعليم الشرقية صالح الغامدي، السعي من خلال هذا البرنامج إلى إيجاد رؤية مشتركة للقيادة، وتحديد الممارسات القيادية الفعالة وفق منهجية ERSP، وتحسين عملية التطوير المهني والتنمية الذاتية لقائد المدرسة، إضافة إلى توجيه مؤشرات الأداء لتقييم المستوى القيادي ذاتياً.// انتهى //15:29ت م0063