الأحساء 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسرصدت أمانة الأحساء 108.300.000 ريال، لاستكمال وتطوير ورفع كفاءة 6 مشاريع منفصلة لطرق وأحياء مدن محافظة الأحساء وقراها والهجر التابعة لها.وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن هذه المشاريع تضمنت مشروع لمدينة الهفوف بـ 19.300.000 ريال، ومشروع لمدينة المبرز بـ 19.300.000 ريال، ومشروع لمدينة العمران والقرى المجاورة لها بـ 15.000.000 ريال، ومشروع لمدينة الجفر والقرى المجاورة لها بـ 15.000.000 ريال، ومشروع لمدينة العيون والقرى المجاورة لها بـ 15.000.000 ريال، ومشروع آخر لمدينتي الهفوف والمبرز بـ 24.700.000 ريال، والتي تجاوزت نسب الإنجاز فيها 90 % ومتوقع الانتهاء منها قبل المدة الزمنية المعتمدة.فيما قُدرت إجمالي المساحات الأسفلتيه المستهدفة في المشاريع بـ 2500 ألف متر مربع، وتبلغ مساحات الدهانات الأرضية فيها 67 ألف متر مربع، والاستيكرات 994 مترا مربعاً، وتثبيت 395 أسهما، وإنشاء 50 معبراً للمشاة، وتركيب انترلوك 377 ألف حبة، و 737 لوحة إرشادية.// انتهى //15:37ت م0064