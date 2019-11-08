ثقافي / "المذاكرة وأسرار الدماغ" .. برنامج تدريبي بتقنية نجران
الجمعة 1441/3/11 هـ الموافق 2019/11/08 م واس
نجران 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس
نفذت الكلية التقنية للبنات بنجران أمس ، برنامج تدريبي مجتمعي بعنوان "المذاكرة وأسرار الدماغ "، بحضور 48 متدربة، وذلك بمقر الكلية.
ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربات وتزويدهن بالأساليب الصحيحة لآلية المذاكرة وفقاً لمفاتيح الدماغ .
واشتمل البرنامج على عدد من المحاور منها، ماهية المذاكرة السريعة، وأسرار الدماغ ، وأساليب ومهارات إدارة الوقت، وكيفية تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية والعملية، وتدريب عملي.
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15:50ت م
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