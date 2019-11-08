نجران 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسنفذت الكلية التقنية للبنات بنجران أمس ، برنامج تدريبي مجتمعي بعنوان "المذاكرة وأسرار الدماغ "، بحضور 48 متدربة، وذلك بمقر الكلية.ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربات وتزويدهن بالأساليب الصحيحة لآلية المذاكرة وفقاً لمفاتيح الدماغ .واشتمل البرنامج على عدد من المحاور منها، ماهية المذاكرة السريعة، وأسرار الدماغ ، وأساليب ومهارات إدارة الوقت، وكيفية تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية والعملية، وتدريب عملي.// انتهى //15:50ت م0066