الباحة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسيقيم نادي الباحة الأدبي الثقافي بالشراكة مع الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي يوم الاثنين القادم ، أمسية شعرية، وذلك بقاعة الشيخ سعيد العنقري بمقر النادي بغابة شهبة.وأشار رئيس النادي حسن بن محمد الزهراني إلى أن هذه الأمسية تأتي ضمن نشاطات النادي الأسبوعية تلبية لأذواق جماهير النادي من عشاق الشعر العربي الراقي في إطار الشركات الثقافية والمجتمعية التي يقيمها النادي مع الإدارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.// انتهى //16:05ت م0067