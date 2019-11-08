رام الله 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 8 نوفمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فلسطينيين محررين من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.وأفادت مصادر محلية في المخيم، بأن جيش الاحتلال اقتحم المخيم من محاور عدة، وفتش عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين عقب مداهمتها، وعبث بمحتوياتها، واعتق الاخوين ماهر ومحمد أيوب دلايشة وهما أسيران محرران، عقب مداهمة منزلهما في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.//انتهى //16:10ت م0069