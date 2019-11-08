نجران 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة الإشراف التربوي، الأحد القادم، ملتقى القيادة المدرسية بعنوان "التحصيل الدراسي ونواتج التعلم، بحضور مدير عام التعليم بنجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بمقر القاعة الذهبية للاحتفالات على طريق الملك عبدالله.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي أن الملتقى سيستمر ثلاثة أيام، مستهدفاً ٢٠٠ مشرف وقائد وقائدة مدرسية ، لإكسابهم المعارف والمهارات والاتجاهات الأساسية اللازمة التي تمكنه من القيام بعمليات تحسين التحصيل الدراسي بكفاءة وفعالية عالية لتحقق أعلى مستويات نواتج التعلم والتعرف على مدى فعالية البيئة التعليمية والتربوية علي التحصيل الدراسي وآليات استثارة دافعية الطلاب للتعلم والأساليب والوسائل التعليمية الفعالة التي تحفز التعلم وتضاعف من معدلات التحصيل الدراسي للطلاب، إضافة إلى الإسهام في حل مشكلة الضعف من خلال توضيح مفهوم التحصيل الدراسي لدى الطالب في المرحلة الابتدائية وتحديد الأسباب وتحليلها وتقديم بعض الحلول المقترحة لحل ما قد يشوب العملية التعليمية من ضعف.وأشار إلى أن الملتقى سيقدم العديد من الوحدات التدريبية في جوانب ومهارات التدريس ودورها في جعل العملية التعليمية ذات جاذبية وإنتاجية أفضل ،كما سينفذ على هامش الملتقى دورات مسائية موجهة للقيادات التعليمية والمشرفين التربويين تتركز على مهارات التخطيط وبناء مؤشر الأداء.// انتهى //16:24ت م0071