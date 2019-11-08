تريم 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واستسلّمت إدارة مستشفى تريم العام شحنة أدوية و مستلزمات طبية تزن 35 طنًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وأشاد مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي بالاهتمام الكبير الذي توليه المملكة ممثلة بالمركز لقطاع الصحة بحضرموت، مشيرًا إلى أن مستشفى تريم العام يخدم 5 مديريات بواقع 200 ألف نسمة وهو ما يشكل ضغطا كبيرًا عليه.وتأتي الشحنة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها المركز لدعم القطاع الصحي في عموم المحافظات اليمنية ومنها حضرموت لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين في ظل الظروف الراهنة.// انتهى //17:45ت م0078