قلعة السراغنة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسواصل الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إجراء العمليات الجراحية في الغدد الدرقية للمرضى من ذوي الدخل المحدود, في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة المغربية، ليصل مجموع ما جرى إنجازه إلى اليوم السابع 102 عمليتين جراحيتين، ضمن الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحة أورام الغدة الدرقية في المملكة المغربية، بالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي.وأكد مدير المركز الاستشفائي الإقليمي في مدينة قلعة السراغنة الدكتور يونس الكريك أن الحملة تحقق نجاحًا باهرًا بتجاوزها للتسعين عملية، واستفاد منها المرضى من سكان المدينة.وأشاد الكريك بكفاءة الكادر الطبي السعودي ومهنيتِّه العالية في غرف العمليات كونه استطاع بخبرته وتعاونه مع الكادر المغربي بتحقيق الإنجاز بالوصول إلى هذا العدد الكبير من عمليات الجراحة خلال أسبوع واحد.// انتهى //17:45ت م0079