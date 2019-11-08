القطيف 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسالتقى مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الشلعان، أمس، القيادات المدرسية والتعليمية وعدداً من المشرفين بمحافظة القطيف، تحت عنوان " نواتج التعلم"، وذلك في مقر مدرسة السلام الابتدائية في سيهات.وتحدث خلال اللقاء مدير مكتب تعليم القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط، عن أهم الممارسات والمبادرات النوعية التي قدمها المكتب لتحسين نواتج التعلم التي تُعد هدفًا استراتيجيًا لدى جميع منسوبيه، وتطوير وتحسين بيئات التعلم، مستعرضاً عدداً من الإنجازات التي حققها المكتب، والبرامج والمبادرات النوعية التي نفذت ودعمت الممارسات التعليمية الفاعلة.بعدها قُدمت عدداً من أوراق العمل تحدثت عن "نواتج التعلم"، وعرض تجربة ناجحة في الميدان التعليمي، وورقة أخيرة لتجربة ميدانية في المدرسة لأفضل الممارسات التي أسهمت في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب ونواتج التعلم داخل المدرسة، وما أثمرت عنه النتائج الإيجابية من خلال الأرقام التي ظهرت في الأعوام السابقة.بدوره أكد الدكتور الشلعان، أن رؤية المملكة 2030 جاءت للتأكيد على أن التعليم استثمار وليس خدمة من خلال أهداف محددة وضعتها وزارة التعليم، وصنع جيل واعٍ قادر على بناء مستقبل الوطن.ولفت الانتباه إلى أن هذا اللقاء مع القادة يأتي في إطار تطوير العملية التعليمية للارتقاء بها والوصول لأعلى النتائج، منوهًا بأهمية نواتج التعلم للطالب ودور المؤسسة التعليمية لصناعة جيل متميز، والعمل على اكتساب الطالب نواتج التعلم من خلال توحيد الجهود، وتحقيق الجودة الشاملة والعمل الجاد على تحقيق رؤية المملكة 2030، ورسالتها في ضوء نواتج تعلم الطلاب، مؤكدًا مواصلة العمل واستمرارية عملية تحسين نواتج التعلم للوصول إلى جودة المخرجات التعليمية.فيما تخلل اللقاء جلسة حوارية مفتوحة لقادة المدارس مع المدير العام لتعليم الشرقية، قدمها بعدها مدير مكتب تعليم القطيف درعًا تذكارية للدكتور الشلعان، كما قدم قادة مدارس القطاع درعًا تذكارية أخرى له.// انتهى //17:48ت م0080