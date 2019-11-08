القريات 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسوقعت جمعية القريات الخضراء لحماية البيئة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس مساعد بن نايف الصايل، أمس, مذكرة تعاون مع إدارة المساجد والدعوة و الإرشاد في محافظة القريات ويمثلها مدير الإدارة الشيخ صالح بن يحيى الشراري، لتنفيذ برنامج مساجد القريات الخضراء.ويهدف البرنامج إلى زراعة الأشجار في ساحات وحول مساجد المحافظة لتسهم في تحسين المشهد الحضري ونشر ثقافة التشجير بين السكان، كما سيتم التركيز على أنواع مناسبة تقاوم الظروف المناخية للمدينة بما يضمن استدامة العمل و تحقيق عائد بيئي واجتماعي أكبر.// انتهى //17:51ت م0082