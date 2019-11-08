عدن 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الصحة اليمنية أمس الأول, 6,000 كرتون من التمور للأسر الأشد فقرا وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة والنازحين في محافظة عدن.وأثنى منسق اللجنة العليا للإغاثة على ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم مختلف شرائح المجتمع المحتاجة في بلاده.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //17:52ت م0083