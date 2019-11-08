الجبيل 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأطلقت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل مسابقة لاكتشاف المواهب الإعلامية "مذيع الفناتير" التي استمرت ثلاثة أسابيع، وتهدف إلى اكتشاف المواهب الإعلامية في مجال التقديم والتحرير الصحفي، وذلك في مدرسة الفناتير الابتدائية، حيث تأهل ثلاث طلاب للتصفيات النهائية من المسابقة.وتضمنت المسابقة التي شارك فيها 20 طالباً ، دورات إعلامية في مجالي التحرير والتقديم، وعرض بعض النماذج المميزة في مجال التقديم التلفزيوني، حيث تقوم فكرتها على إعداد الطالب المشارك خبراً صحفياً يدور حول الهيئة الملكية بالجبيل أو محافظة الجبيل، ثم يقوم بإلقائه أمام زملاءه في الطابور الصباحي في إدارة التعليم بالجبيل الصناعية، ويعتمد تقييم المتسابقين على سلامة اللغة ووضوح الصوت والحضور والقدرة على التفاعل ولفت الانتباه وجودة صياغة الأخبار.// انتهى //17:53ت م0084