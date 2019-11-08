جدة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسغادرت فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة جدة اليوم.وكان في وداع فخامتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .// انتهى //17:58ت م0085