بيروت 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 8 نوفمبر 2019 م واساستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري ببعبدا اليوم، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، حيث تم خلال اللقاء التباحث في تطورات في الأوضاع في لبنان غداة الحراك الشعبي، إضافة إلى ملف النازحين السوريين.ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أبلغ الرئيس عون إلى المبعوث الأوروبي ، استغراب لبنان لمضمون البيان المشترك الذي صدر في 9 أكتوبر الماضي عن لجنتي الشؤون الخارجية والميزانية في البرلمان الأوروبي والذي تناول وضع النازحين السوريين، وجاء فيه ضرورة تأمين قدرتهم على الاندماج والتوظيف على المدى الطويل بطريقة متماسكة مع المجتمعات المضيفة .وأكد الرئيس عون أنّ "عملية عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا مستمرة وعلى دفعات، وقد بلغ عدد العائدين 390 الف نازح لم ترد اي شكوى منهم عن ضغوط تعرضوا لها بعد عودتهم .من جهته، نقل طراف إلى الرئيس عون "اهتمام دول الاتحاد الاوروبي بالتطورات الاخيرة وحصرها على ان يتمكن لبنان من الخروج من الازمة التي يمر بها راهنا".// انتهى //18:39ت م0088