تبوك 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واستشهد رياضة السيارات والدراجات النارية بالمملكة تطوراً كبيراً وترجمة حقيقية لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالرياضة والرياضيين، إذ شهدت هذه الرياضة تطوراً مضطرداً في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يؤكد حرص الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل على أنشطة رياضة السيارات والدراجات النارية في المملكة والعمل على تطويرها ورعايتها وتمثيل الوطن في الاتحادات الدولية، تُعد من الرياضات ذات الانعكاس الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والثقافي التي يعززها الطموح العالي لأبناء الوطن واللجان العاملة على النهوض بهذه الرياضة ومن أهمها الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجموعة من القطاعات الحكومية والأمنيةوالخدمية الأخرى حتى وصل الاتحاد إلى إحداث نقلة نوعية ومتتالية على مستوى تصنيفه في تنظيم سباقات الراليات التي يأتي رالي " العُلا نيوم " إكمالاً للجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، ومرحلة هامة للاستعداد لرالي دكار الدولي الذي يعد من أبرز السباقات الرياضية في العالم.وفتحت منطقتي الُعلا ونيوم ذراعيها لانطلاقة رالي الُعلا نيوم 2019 م ،عبر أربع مراحل ومسارات بطول يتجاوز الـ 800 كم وسط ترحيب كبير واهتمام عالي من المسؤولين والمهتمين بالمجال الرياضي في منطقة تبوك الذين توقعوا في حديث لوكالة الأنباء السعودية أن يحظى الرالي في مراحله الأخيرة بـ " نيوم " بنجاح جديد يضاف إلى نجاحات الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية.وقال مدير الـ ASM بالمنطقة المقدم سعد بن عاتق الأكلبي أن الرالي الذي يواصل فيه المتسابقين جولاتهم قد أسهم في جذب اهتمام المجتمعين المحلي والعالمي، كما أسهم في إبراز الأماكن السياحية والأثرية والتاريخية المميزة والموجودة في المملكة العربية السعودية والحضارات العديدة وأماكن الجذب المختلفة، بالإضافة إلى الخدمات السياحيةالمتوفرة فيها.فيما أكد رئيس فريق تبوك كروز للدراجات النارية الكابتن سليمان العطوي أن رالي العُلا نيوم هو أحد مكامن القوة التي يمتاز بها الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية والذي يرسم الخطوط العريضة لهذه الرياضة نحو مرحلة مهمة من مراحل التطور والنمو السياحي والرياضي على حدٍ سواء مشيراً إلى أن رالي نيوم جذب العديد من الابطال في العالم للمشاركة في الرالي استعدادا لرالي دكار المرتقب.من جهته رحب مالك نادي ماج للدراجات النارية و حلبة سباق السيارات الكارتنج بمنطقة تبوك خالد بن عبد العزيز الغزاوي بالمتسابقين وهم يدخلون مراحل السباق النهائية، مشيراً إلى أهمية هذا السباق ، ودوره في تعريف المجتمع المحلي بالمنطقة على هذه الرياضة.وقال : إن هذا الحدث هو الأهم رياضياً لارتباطه بالحدث الأكبر في عالم الراليات، والنافذة الواسعة لفعاليات وبرامج السياحة الصحراوية والبيئية وبما يعكس ويترجم دور الرياضة والتنافس الرياضي في منفعة مجتمعنا ورقيه.بدوره ثمن رئيس نادي الصقور بمنطقة تبوك الدكتور عبدالله البوق للاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية دوره في تطوير هذه الرياضة التي تسهم جنباً إلى جنب في تطوير رياضتنا الوطنية ، التي يعمل ولاة الأمر - حفظهم الله - على النهوض بها في شتى مجالاتها، فالرياضة السعودية اليوم لم تعد محلية بل أصبحت عالمية ، وهي منبر الوطن للتعريف بمشاريعه العملاقة التي تعتبر العُلا ونيوم من أهمها وأبرزها.فيما أكد رئيس نادي ضباء الرياضي محمد القناص أن الإنجازات في " نيوم" تتجدد مع دخول السباق لمراحله الاخيرة بها، ليسجل مرحلة تاريخية في سجل انجازات المملكة العربية السعودية في المحافل والأنشطة والفعاليات العالمية التي تعكس الصورة الحضارية لقدرة وتميز أبناء الوطن وإرادتهم الصادقة وعزيمتهم العالية في مشاركاتهم وتنافسهم لتحقيق الإنجاز والتميز وقدرتهم الإبداعية والتنظيمية في إبراز مقومات الوطن والتعريف بمقدراته ومكتسباته حتى أصبح رالي العُلا نيوم محط أنظار العالم والمهتمين والسيّاح كمنتج سعودي يسطر نجاحاته المتوالية أبناء وشباب الوطن.// انتهى //18:51ت م0089