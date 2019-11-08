الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (25) على مساهمة وهدية نادي الفروسية, ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام (2019 / 2020م).واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسية هي الشوط السادس تقديرية نادي الفروسية والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية والشوط العاشر هدية نادي الفروسية.وسلّم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية للمدرب سامي الحرابي بعد فوز الجواد ( مجاك ) العائد ملكيته لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السادس ، كما سلّم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الافتراضي لإسهام نادي الفروسية لمالك الجواد ( أبو شجاع ) محمد بن تركي السبيعي الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط التاسع ، وأيضا سلّم العشري الشيك الافتراضي لهدية نادي الفروسية للمدرب سلطان بن جلال بعد فوز الجواد ( لعيون وليد) العائد ملكيته لإسطبل سلطان بن عبدالرحمن العماج الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر.// انتهى //19:42ت م0097