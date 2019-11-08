الباحة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسشهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والمخواة وبني حسن والمراكز التابعة لها.كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات العقيق والمندق والقرى وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //19:42ت م0098