تبوك 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسنفذت الأكاديميات الرياضية بالشؤون الرياضية بقيادة المنطقة ASM بممر المشاة بطريق الملك فيصل اليوم, العديد من العروض الرياضية اشتملت على لعبة الفتنس ولعبة التكوندو, تهدف إلى التعريف على مهارات تلك الألعاب واستقطاب فئة الشباب لتعريفهم وجذبهم للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالأكاديميات وممارسة اللعبة بإشراف مدربين متخصصين في هذه الألعاب, ضمن إطار الشراكة المجتمعية بين كل من قيادة المنطقة الشمالية الغربية وأمانة منطقة تبوك في مجال نشر الوعي الرياضي والصحي.وهيأت الأمانة الموقع لتنفيذ هذه المشاركة في إطار الشراكة التي تهدف إلى مواكبة رؤية الوطن 2030 لإعداد جيل واعي وثقافي ورياضي ليكون واجهة مشرقة لأبناء هذه المنطقة الغالية.// انتهى //19:45ت م0102